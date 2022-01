Легендарният певец Мийт Лоуф почина на 74-годишна възраст, съобщават световните медии. Музикантът е издъхнал през нощта, като причината за смъртта му все още не е обявена.

Мийт Лоуф е артистичният псевдоним на Марвин Лий Ади. Той е роден в Далас на 27 септември 1947 г. Хитовете, които му носят световна слава, са I Would Do Anything for Love и Bat Out of Hell. Албумът, носещ заглавието на втория сингъл, е в топ 35 на най-продаваните в САЩ за всички времена (14 млн. копия).

Мийт Лоуф сформира първата си група – Meat Loaf Soul, малко след като се мести да живее в Лос Анджелис през 1967 г. По време на първия им запис в студио Мийт Лоуф взема толкова високо една нота, че изгаря предпазител. Веднага са му предложени три договора, които той отказва.

Първата сценична изява на Meat Loaf Soul е като подгряваща група на Them (на Ван Морисън). Следват няколко смени на главния китарист, при които се променя и името на групата – Popcorn Blizzard и Floating Circus. С последното име групата свири като подгряваща на концертите на The Who, The Fugs, „Студжис“, „Ем Си Файв“, Grateful Dead и The Grease Band.

Растящата популярност на Мийт Лоуф му помага да се присъедини към рок мюзикъла „Коса“. С това привлича вниманието на музикалната компания "Мотаун Рекърдс", която му предлага да запише албум в дует с Шон „Стоуни“ Мърфи (една от партньорките му в „Коса“). Резултатът е албумът Stoney and Meatloaf през 1971 г.

Успехът на Мийт Лоуф в „Коса“ го отвежда до Бродуей, но многото представления (и един филм - The Rocky Horror Picture Show), оставят музикалната му кариера на заден план.

През 1972 г., заедно с приятеля си - текстописеца Джим Стайман, започват работа по нов албум – „Bat Out of Hell“, с който Мийт Лоуф окончателно се превръща в рок звезда. Успехът обаче не идва лесно, тъй като повечето компании отказват да издадат албума чак до 1977 г., когато е издаден от малък независим лейбъл – Cleveland International Records.

След това Мийт Лоуф записва и много студийни албуми и пет албума на живо. Прави общо 21 тура между 1977 и 2012 г.