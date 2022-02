Украинският президент Володимир Зеленски се обърна с молба за незабавно присъединяване на неговата страна към ЕС по нова специална процедура. Зеленски заяви, че Украйна е благодарна на партньорите си за това, че са насреща.

"Но нашата цел е да бъдем заедно с всички европейци и най-важното - да бъдем равнопоставени", каза той.

Фон дер Лайен: ЕС ще „парализира“ активите на Руската централна банка

"Сигурен съм, че го заслужавахме. Сигурен съм, че всичко това е възможно", подчерта държавният глава

#UPDATE Ukrainian President Volodymyr Zelensky has urged the European Union to grant his country immediate membership, as Russia's assault against the pro-Western country went into its fifth day pic.twitter.com/hEqELiTMBc

Украйна принадлежи на Европейския съюз и блокът би искал страната да се присъедини към него с времето, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред Euronews.

"Наистина те принадлежат към европейското семейство. Те са едни от нас и ние искаме да влязат в ЕС", каза тя.

We are stepping up our support for Ukraine.



For the first time, the EU will finance the purchase and delivery of weapons and equipment to a country under attack.



We are also strengthening our sanctions against the Kremlin.

