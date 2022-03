ЕС даде зелена светлина на четвъртия пакет от икономически и индивидуални санкции срещу Русия, съобщи Съветът в съобщение за медиите. Ограниченията най-богатите руснаци бяха обявени от Европейския съюз, Великобритания и дори Япония.

Списъкът със санкции на ЕС срещу Русия е "най-силният пакет от санкции, приеман някога от Европейския съюз в неговата история", заяви днес френският министър на финансите Бруно Льо Мер, преди да влезе в заседание на финансовите министри на ЕС.

Санкциите са насочени към руския бизнес и медиен елит, както и към няколко отбранителни компании. В съобщението се потвърждава, че санкциите са насочени към "ключови олигарси, лобисти и пропагандисти, прокарващи версията на Кремъл за ситуацията в Украйна, както и към ключови компании в секторите на авиацията, военната промишленост и изделията с двойна употреба, корабостроенето и машиностроенето". Мерките ще въведат и забрана за внос в ЕС на желязо и стомана.

I welcome the fast adoption by EU Member States of the 4th package of sanctions against Russia.



This will further cripple Putin’s ability to finance this unjustified war.



The EU and its partners will keep up the pressure on the Kremlin until it stops the invasion of Ukraine.