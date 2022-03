Преговорите между украинската и руската делегация бяха прекратени и ще продължат утре. Шефът на кабинета на Володимир Зеленски Михайло Подоляк посочи, че има съществени различия, но и възможност за компромис, пише УНИАН.

We'll continue tomorrow. A very difficult and viscous negotiation process. There are fundamental contradictions. But there is certainly room for compromise. During the break, work in subgroups will be continued...