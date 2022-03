Американски военен самолет с четири души на борда се е разбил в Норвегия по време на участието си в учения на НАТО. Това съобщиха норвежките спасителни служби, предаде АФП.

Американският самолет Osprey бил обявен за изчезнал в 18:26 южно от Бодо в Северна Норвегия при лошо време. Това се казва в изявление на регионалните служби за спешна помощ.

Четиричленният екипаж участва във военните учения Cold Response с участието на 30 000 души от НАТО и страни партньори.

Спасителите са забелязали падналия самолет от въздуха, но времето е било твърде лошо за кацане.

US Osprey w/ crew of four has crashed near Bodo Norway; rescue helos + P3 Orion are headed to the site; Norwegian military spox says the crash is in tough terrain and the weather is bad & getting worse; Osprey was there for NATO exercise Cold Response pic.twitter.com/HbsUtbCAGY