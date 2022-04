Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола е отпътувала на посещение в украинската столица Киев, съобщи самата тя в Twitter, цитирана от ДПА. „На път съм за Киев”, обяви тя на английски и украински.

On my way to Kyiv 🇺🇦



На шляху до Києва 🇺🇦 #StandWithUkraine