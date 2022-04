Ракетни удари тази вечер в Киев. Около 20:15 ч. в центъра на украинската столица са се чули два взрива, информира екип на NOVA на място. Има жертви, потвърди кметът Виталий Кличко.

Разпространени бяха видеа, на които се вижда ракета, която прелита над Киев, както и кадри от взрива.

По информация на NOVA е ударено предприятие от оръжейната индустрия с две ракети.

Малко по-късно стана ясно, че на 70 км от Киев, в град Фастов е имало три удара по сгради.

От украинското правителство коментират, че това се случва на фона на две визити днес - тази на българската делегация, начело с премиера Кирил Петков, и посещението след това на генералния секретар на ООН Антонио Гутереш.

Russia stroke Kyiv with cruise missiles right when UN Secretary General @antonioguterres and Bulgarian PM @KirilPetkov visit our capital. By this heinous act of barbarism Russia demonstrates once again its attitude towards Ukraine, Europe and the world.