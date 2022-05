Илън Мъск предизвика буря в социалните мрежи, като предположи, че може да умре „при мистериозни обстоятелства”. Макар че някои потребители на Twitter побързаха да заключат, че той може да се страхува от семейство Клинтън, изглежда, че главният изпълнителен директор е имал предвид потенциална заплаха от Русия, пише Fox News.

„Ако умра при мистериозни обстоятелства, беше ми приятно”, написа Мъск в Twitter - социалната мрежа, която придоби наскоро.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya