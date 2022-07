Огромни буреносни облаци се издигнаха над американския щат Северна Дакота преди дни и образуваха суперклетъчна буря. Видео, публикувано в социалните медии, показва стена от буреносен облак с форма на наковалня - известна като суперклетка - която се търкаля над равнините на Северна Дакота.

Inside the Minot, North Dakota supercell. Thanks to Sarah Weidman for the video. pic.twitter.com/wol6MXFiCZ