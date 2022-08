Пожарната обстановка в района на националния парк "Саксонска Швейцария" в Източна Германия, където пламъците бушуват от последната седмица на юли, все още не е овладяна, информира ДПА.

Около 600 пожарникари и 12 противопожарни хеликоптера все още са заети с борбата с джобовете от въглени дълбоко под земята, каза в събота Ямина Бенамара от "Саксонска Швейцария". "Пожарът продължава да се движи на дълбочина до половин метър", обясни Бенамара.

Голям пожар в германски национален парк (СНИМКИ)

Налага се с мъчителна и изтощителна работа повърхността да бъде разровена и след това да бъде обилно напоена с вода, добави тя. В скалистия и стръмен терен не може да се използва тежка техника или превозни средства.

#BREAKING #GERMANY



🔴GERMANY :#VIDEO MASSIVE FOREST FIRE TRIGGERED BY EXPLOSIONS AT AN AMMUNITION SITE AT BERLIN'S GRUNEWALD FOREST !



A large fire, caused by several explosions at an ammunition dump, still continues#BreakingNews #Berlin #Grunewald #Fire #Incendio #Incendie pic.twitter.com/8Pzsb73CUb