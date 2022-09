Семейната бизнес драма на HBO "Наследство" в понеделник спечели „Еми” за най-добър драматичен сериал, завършвайки звездната гала в Холивуд в чест на най-добрите телевизионни сериали. Другите номинирани бяха "По-добре се обадете на Сол", "Еуфория", "Озарк", "Раздяла", "Игра на калмари", "Странни неща" и "Жълти жилетки".

"Тед Ласо" грабна „Еми” за изключителен комедиен сериал на церемония по награждаването на звезди в Лос Анджелис в понеделник. Това беше втората победа в категорията за хита на Apple TV+, воден от Джейсън Судейкис. Той надмина конкуренцията от „Abbott Elementary“, „Barry“, „Curb Your Enthusiasm“, „Hacks“, „The Marvelous Mrs. Maisel“, „Only Murders in the Building“ и „What We Do in the Shadows“.

"Белият лотос", сатира за богатството и лицемерието, чието действие се развива в луксозен хавайски курорт, спечели в понеделник „Еми” за най-добър лимитиран сериал, над четирима претенденти, които разглеждаха скандали от реалния живот.

"Lotus" победи "Dopesick", поглед към кризата с опиоидите в САЩ; "The Dropout" за измамата на Theranos; „Пам и Томи“, за скандална секс лента на знаменитост; и "Изобретяването на Анна", вдъхновен от руски измамник, който е изпързалял висшия Ню Йорк.

Ли Джънг-дже спечели "Еми" за най-добър актьор в драматичен сериал за ролята си в южнокорейския хит "Игра на калмари", като стана първият човек, който взе най-голямата награда за изпълнение, което не е на английски език.

Зендая спечели „Еми” за най-добра актриса в драма за превъплъщението си в Рю в "Euphoria", изпепеляващият поглед на HBO към живота в гимназията. Това беше втората награда „Еми” за Зендая, която надмина Джоди Комър и Сандра О („Убивайки Ийв“), Лора Лини („Озарк“), Мелани Лински („Жълтите жилетки“) и Рийз Уидърспуун („Сутрешното шоу“).

Телевизията почете своите най-големи звезди в Лос Анджелис в понеделник с гала церемония на "Еми" с рокли и смокинги, отново в пълен състав за първи път в епохата на COVID-19. Водещият Кенан Томпсън откри процедурата с танцов номер, поставен върху комбинация от теми от хитови телевизионни предавания, включително „Приятели“ и „Игра на тронове“, преди да включи легендата в токшоуто Опра Уинфри, която похвали „най-успешната медия в света - телевизията”.

Церемонията в понеделник отбеляза връщане към нормалното, след като кризата с COVID-19 принуди продуцентите да проявят творчество с отдалечени и социално дистанцирани издания през 2020 г. и 2021 г. Шоуто в театър в центъра на Лос Анджелис е и първата голяма холивудска церемония по връчването на наградите след тазгодишните извънредни „Оскари”.