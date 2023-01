Мисията на „Virgin Orbit“ за извеждане на спътници в космоса се провали, след като "аномалия" попречи на ракетата да достигне орбита, предаде „Дейли мейл“, цитирани от БГНЕС.

Тази вечер е историческа за Обединеното кралство, тъй като първото в историята изстрелване в орбита излетя от Корнуол и пусна ракета на „Virgin Orbit“ над Атлантическия океан.

„Virgin Orbit“ обаче твърди, че ракетата, която извежда в космоса девет малки сателита, не е успяла да достигне орбита.

