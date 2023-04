Предстои среща с гласовитата Нели Рангелова, която тази година ще отбележи 45 години на сцена. Нели заведе Деси Банова-Плевнелиева в знаковото студио едно на Българското национално радио, където тя прави първите си записи. Какви съкровени спомени и емоции пази в сърцето си, коя е най-важната й награда, каква изненада подготвя за почитателите си, как 30 години.

"Първите ми записи бяха точно тук. Като вляза и се чувствам като у дома си - тук а били първите ми трепети с Биг Бенда на БНР. Горда съм, че моята кариера започва на това място. Виждам се дошла от Монтана, с лек диалект, с комплекси и един куфар с ноти", спомня си тя.

Споделя, че мечтата ѝ била да бъде балерина. "Баща ми беше против да пея, не искаше да бъда певица, затова завърших икономически техникум. "Златният Орфей" носи най-голяма стойност за мен, в международния конкурс на изпълнители. Първата ми сватба беше точно на сцената на "Златния Орфей". Много се възхищавах от Марги Хранова, тя беше първата, която ме поздрави, тя е един достоен човек", смята Рангелова.

Откровена е, че все още не е изпяла своята песен. "Все си мисля, че ще изпея нещо като (You Make Me Feel Like) A Natural Woman", мечтае тя.

Като най-труден определя моментът, когато работи 6 месеца в западните страни, останалите е България. "Това се оказа голяма грешка, защото липсвайки, загубваш позиция. Всички западни песни трябваше да се пеят в оригинални тоналности. На концерт в зала Универсиада се оказа, че нямам глас. Тогава изпитах ужас, решил, че за мен светът е свършил", коментира тя.



Тази година тя има лична и професионална годишнина. "Нас цената ще отпразнувам 45 години. Готвя мястото. Ще бъде в червено, ще има дрескод на публиката. Имаме и нов дует с Георги Христов и две мои песни", разкри певицата.

Повече вижте във видеото.