54-годишната актриса Кейт Бланшет се появи изненадващо на сцената на музикалния фестивал „Гластънбъри“ във Великобритания.

Излизането ѝ беше част от сета на групата The Sparks, а феновете изпаднаха в екстаз по време на песента The Girl is Crying in Her Latte, когато легендарната Бланшет показа на какво е способна.