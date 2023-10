Музикален ретро фестивал ще се състои в София на 6-ти и 7-ми октомври със специалното участие на звезди като C-Blocк, Technotronic и Hot chocolate.

Фестът е целодневен, а на сцената ще се качат Papa Bear, The Real Milli Vanilli, La Bouche, C- Block, Down Low, Nana, както и български формации - Deep Zone Project, Дует EXPOSE, Румънеца и Енчев и Гумени глави.

Какво представя фестивалът Musagena New Vibes

Планира се най-голямата декорирана сцена в България и терен от общо от 13 декара, която ще бъде напълно преобразена в духа на едно от запомнящите се десетилетия в историята на музиката.

Атмосферата ще се допълва от визуални ефекти, релакс зона с хамаци и барбарони 600 кв.м., 23-метров винен бар и 23-метров бирен бар със 150 вида бира от цял свят.