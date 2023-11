Летището в германския град Хамбург беше затворено, след като въоръжен мъж разби с автомобила си бариерата, съобщава "Дойче Веле". Всички полети от снощи са отменени, а 3200 души са евакуирани. Заподозреният в автомобила 4-годишното си дете. По-рано през деня съпругата му подала сигнал в полицията, че детето им е отвлечено.

Продължават преговорите на психолози и органите на реда с мъжа. Той желае самолетни билети за него и дъщеря му до Турция, като според преговарящите реакцията е след спор с жена му за права над детето.

Снощи около 20 часа местно време мъжът разбива с автомобил бариера и прониква в района на пистите на летището в Хамбург. Извършителят е въоръжен, стрелял е във въздуха и е предизвикал и няколко пожара, като е хвърлял коктейли “Молотов” от автомобила.

