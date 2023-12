Стрелба в университет в Прага. Полицията съобщава за убити и ранени. Студенти са избягали панически на улицата, след като се чули изстрели във Философския факултет на Карловия университет. Площад "Ян Палах" е отцепен от тежко въоръжени полицаи.

❗️The shooting occurred at a school (although others write that it was at the University) in the center of Prague, there were dead and wounded, Czech police report



The shooter uses a long-barreled weapon with an optic. The entire Jan Palach Square and the surrounding area are… pic.twitter.com/PUV24IibBi