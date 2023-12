Седем години след смъртта на Джордж Майкъл не само творчеството му остава огромна следа в сърцата на хората, но и споменът за неговата изключителна доброта и благородство. Звездата, която почина от сърдечно заболяване навръх Коледа през 2016 г., приживе раздава милиони лири, за да помогне на нуждаещите се, без да говори публично за това.

Едва след смъртта му стават ясни истинските мащаби на неговата щедрост - от еднолично поддържане на благотворителни организации до плащане на екскурзии до Лапландия на стотици деца с увреждания.

Джордж Майкъл помага и на много жени, които отчаяно искат да станат майки, както и на затънали в дългове непознати.

1. Анонимно дарява милиони на "Childline"

Години наред Джордж прави тайни и значителни дарения за деца на организацията "Childline". Естер Рантцер, която е основател и президент на организацията, нарича певеца „най-необикновено щедрия филантроп“. Тя разказва, че Майкъл категорично е отказвал да прави публично достояние своята дейност. "Никой извън благотворителната организация не знае колко е дал на най-уязвимите деца в страната", допълва тя. Рантцер разказва, че през годините той е дарил милиони.

🖤A thought for George Michael who died on Dec 25, 2016 pic.twitter.com/njKGwwSUWt — Frédérique (@QueenFreddielov) December 25, 2023

2. Помага на жени с разбито сърце да станат майки

Линет Гилард прекарва 13 години в битка да зачене и след осем неуспешни ин витро процедури тя смята, че никога няма да може да роди. В отчаян опит да спечели пари, за да продължи лечението си, тя се състезава в „Сделка или не“ през 2008 г., което Джордж случайно гледа. Певецът решава да дари 9000 лири на Линет. Тя разбира, че е бременна точно на Коледа през 2016 година, когато Джордж Майкъл умира. Малкият Сет Логан Джордж Харт се ражда през септември на следващата година, а Линет споделя, че чувства певецът до себе си във всеки миг. „Неговите песни звучаха по радиото, когато отидох на първия си видеозон и когато раждах“, казва тя пред The ​​Sun. „Първият път, когато прегърнах малкото си момче, казах "благодаря" на Джордж. Неговият хит "Jesus to a Child" звучеше и беше наистина сюрреалистично", продължава тя.

1) On July 13 1985 Diana attended 'Live Aid concert' in London's Wembley stadium. George Michael joined other artists like Queen, Elton John & David Bowie to perform in the televised benefit to raise money to fight famine in Ethiopia. They met & their 12 year friendship began! pic.twitter.com/v4SKx3Y3hb — Diana Speaks (@Diana6197Davis) December 25, 2023

През 2010 г. Джордж помага на Джо Мейдмънт да има бебе, след като тя се появява в This Morning, за да говори за отказа за ин витро оплождане. След като гледа шоуто, Джордж анонимно изпраща 15 000 лири за процедурата. Впоследствие Джо ражда малката Бетси. „Никога няма да мога да му благодаря достатъчно за това, което направи за мен и съпруга ми", споделя тя.

3. Дарява 99 000 лири за благотворителност, след като гледа "Сделка или не"

Джордж, който губи първата си любов Анселмо Фелепа от СПИН, дарява 99 000 лири на африканска благотворителна организация, която се бори със заболяването. За нея той научава от предаването "Сделка или не". Дарението остава анонимно.

4. Дарява 25 000 лири на непозната, затънала в дългове

Това се случва, след като той чува разговор в кафене. Той изпраща на сервитьорката, която е в затруднение, чек, за са я спаси от трудностите.

5. Певецът тайно участва като доброволец в приют за бездомни

Джордж Майкъл настоява това да бъде запазено в тайна.

5. Поддържа малки благотворителни организации

Някои от тях успяват да поддържат работата си само благодарение на певеца.

6. Подкрепя медицински сестри от NHS

През 2006 г. Джордж прави специален безплатен концерт за медицинските сестри от NHS. Той обявява, че ще бъде домакин на събитието като специална благодарност към медицинските сестри, които са се грижили за покойната му майка Лесли по време на битката й с рака на гърдата.

Сестрите споделят, че наистина са се почувствали оценени и специални заради този жест.

7. Дава бакшиш от 5000 лири

Писателката Сали Хюз разкрива, че анонимната знаменитост, за която говори в едно от произведенията си, всъщност е Джордж Майкъл. Тя споделя как той е дал бакшиш от 5000 британски лири на барманка, защото учела медицина и била задлъжняла.

9. Дарява хонорара си

Джордж Майкъл дарява всички хонорари от своя номер едно сингъл от 1996 г. "Jesus To a Child" за благотворителност. Той дарява и хонорара си от "Last Christmas/Everything She Wants" на гладуващи в Етиопия, а приходите от "Don't Let the Sun Go Down On Me" отиват за хосписа за болни от СПИН "London Lighthouse" и благотворителната организация за деца "Rainbow Trust".

10. Спасява пианото на Джон Ленън

Още през 2000 г. Джордж Майкъл купува пианото на Джон Ленън, на което той композира "Imagine", за 1,45 милиона британски лири от частен колекционер и го дарява на музея "Историята на Бийтълс" в Ливърпул, за да може да се съхрани в родния град на Ленън завинаги.

11. Изпраща стотици деца в Лапландия

Сю Кларк от Уест Болдън, Съндърланд, разкрива как Джордж веднъж анонимно организира пътешествие за нейния племенник Рики и стотици други деца в Лапландия. Певецът наема самолет за децата с увреждания без да иска никой да знае, че точно той стои зад тази инициатива.