Аржентинското градче Вила Епекуен е било процъфтяващ район. Но през през 80-те години на миналия век то е потопено от огромна солена лагуна. Пабло Новак e единственият останал жител на Епекуен. Той решава да остане в селото до последните си дни. Въпреки че живее в изолация, 93-годишният мъж не се чувства самотен. Често го посещават и любопитни туристи.

Документалният филм, озаглавен “The last man of Epecuén”, продуциран от Юна Лий, проследява неговата история. Снимките по проекта започват през октомври 2023 г., а лентата е завършена през ноември същата година. Премиерата на филма се състоя през декември 2023 г., разказва Voice of America (VOA).

“Аз съм Пабло Новак, роден съм в близост до езерото Епекуен. Видях, как това място бе погълнато от вода”, разказва той докато кадри показват, как върви през руините на градчето. “Живея сам в Епекуен. Моят начин на живот е семпъл. Ям, когато съм гладен, спя, когато ми се спи, работя, когато ми се работи”, споделя Новак.

Вила Епекуен някога е бил оживен курортен град в Аржентина. Той е създаден през 20-те години на миналия век по бреговете на езерото, носещо същото име, и се намира на около 600 км югозападно от Буенос Айрес. Известен с лековитите си води, градът процъфтява като популярна дестинация за почивка до 1985 г., когато проливни дъждове водят до трагично преливане на езерото. Този инцидент потапя целия град под вода, предава Voice of America (VOA).

“Беше ужасяващо, защото за 16 дни цялото население трябваше да се евакуира. Придвижваха се с влак, нямаше друг начин. Но аз взех решение да остана. За известно време ми беше трудно, защото не можех да намеря храня. Аз съм добър ловец и рибар, това ми помогна да оцелея", разказва Пабло Новак.

Той живее в дома си още две години, но след като водите на езерото отново излезли от коритото на езерото, мъжът се премества на по-високо място в градчето.

Докато семейството на Пабло търси убежище в близкия град, той започва нов живот, отглеждайки добитък, с надеждата да съживи Епекуен. Въпреки оптимизма му, селото никога не се възстановява, а днес той е единственият му жител, съобщава VOA.

“Хората казват, че самотата е лошо нещо, но при мен често идват посетители. Никога не съм бил истински сам”, разказва Пабло Новак.

През 2020 г. Пабло Новак стана културен посланик на Епекуен. Той привлича и международно внимание, заради силния си дух и спомена за града, предава VOA.