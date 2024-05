Заблуден лебед обърка наводнен път с река и предизвика тежка катастрофа в британското графство Дорсет. Птицата се появила внезапно на платното, разказват очевидци.

Стреснати шофьори на два насрещно движещи се автомобила веднага направили опит да избегнат птицата, при което се блъснали един в друг, пише "Дейли Мейл". При удара превозните средства избухнали в пламъци. За щастие няма жертви, а водачите и техните спътници се отървали само с леки наранявания, посочват местните власти.

Rogue swan causes quite the flap by waddling onto busy dual carriageway and sparking car crash 'confusing the wet road for a river' - but miraculously escapes uninjured and oblivious to the chaos it created https://t.co/alDf3vL1qX pic.twitter.com/ETQoc2b084