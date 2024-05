Петима души загинаха, а около 50 други бяха ранени, след като се срути сцена на предизборно събитие на мексиканската партия „Гражданско движение“ в северозападния щат Нуево Леон. Новината съобщи губернаторът на щата Самуел Гарсия, цитиран от "Ройтерс".

Директорът на Мексиканския институт за социална сигурност написа в социалните мрежи, че в местни клиники е оказана медицинска помощ на десетки хора.

Моторна лодка и круизен кораб са се сблъскали по Дунав, има жертви (ВИДЕО)

Кандидатът за президент на центристкото „Гражданско движение“ Хорхе Алварес Майнес уточни в социалните мрежи, че силен порив на вятъра е съборил сцената в град Сан Педро Гарса Гарсия, който се намира близо до индустриалния хъб Монтерей.

Алварес Майнес написа, че самият той е добре, след като е бил откаран в местна болница, но членове на екипа му са били ранени, затова той отменя мероприятията от кампанията си.

Според социологическите проучвания Алварес Майнес ще се класира на трето място на президентските избори, които ще бъдат проведени на 2 юни.

BREAKING: Stage collapses during political rally in northeast Mexico. At least 4 dead, many injured pic.twitter.com/9Aik66gdyv