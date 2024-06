Нов вид динозавър е открит в Зимбабве, съобщи "Phys.org". Вкаменелостите са открити на брега на езерото Кариба. Те са на напълно нов вид динозавър, който е наречен Musankwa sanyatiensis.

Изследването е проведено от международен екип от учени от университета "Витватерсранд" в Йоханесбург, природонаучния музей на Зимбабве, университета „Стоуни Брук“ в Ню Йорк и е ръководено от професор Пол Барет от природонаучния музей в Лондон.

Welcome to Musankwa sanyatiensis, the fourth dinosaur ever found from Zimbabwe! Special mention to our very own @LaraSciscio who was part of the team and born in Zimbabwe 🇿🇼👏

