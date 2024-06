Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън заяви, че има "добър напредък" след диагностицирането ѝ с рак и ще присъства на церемонията Trooping the Colour, предаде Би Би Си. Това ще бъде първата ѝ публична поява тази година след поставянето на диагнозата и коремната операция през януари.

В лично съобщение Катрин казва, че лечението ѝ ще продължи още няколко месеца.

