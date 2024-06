Един човек е загинал, а най-малко 200 са ранени по време на демонстрации в цяла Кения срещу плановете на правителството да събере 2,7 милиарда долара под формата на данъци, предаде „Ройтерс”, позовавайки се на правозащитни групи и полицейски надзорен орган.

Произведено в Африка: Дизайнер, израснал в гето, днес облича световни звезди

Полицията е използвала сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне протестиращите в столицата Найроби, се казва в съвместното изявление на пет правозащитни организации, сред които "Амнести Интернешънъл" и Кенийската медицинска асоциация, направено вчера.

I met Gen Z protesters as young as 18 on the streets of Nairobi. The demos against overtaxation in Kenya were by the people, not a political party.



"We'll do it again, and again, and again," 3 young people told me as police marched them away pic.twitter.com/vS9vYyJmEZ