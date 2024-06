Вълци нападнаха и раниха сериозно жена във френска сафари зоологическа градина. Поради съображения за сигурност туристическите обиколки в нея се извършват само с автомобил.

„За щастие медицинският персонал се намеси много бързо и успяхме да я спасим“, каза изпълнителният директор на зоологическата градина Кристел Берчени.

Tourist attacked by Wolves in France



Three wolves in a zoo outside Paris attacked a 37-year-old woman leaving her fighting for her life, a source familiar with the case and local prosecutors said.https://t.co/S4qi1UIHcJ