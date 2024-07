Брюксел проправи пътя за тежки финансови санкции срещу Meta, като постанови, че компанията не спазва правилата за използване на лични данни в ЕС за целенасочена реклама.

Meta е задължена да иска съгласието на потребителите преди да комбинира лични данни от различните си услуги за целите на рекламното профилиране, предаде АФП.

За да спази това изискване, американската група е предложила на потребителите на Facebook и Instagram платен абонамент, който им позволява да избегнат насочването на реклами. От друга страна, ако желаят да запазят безплатната услуга, те трябва да се съгласят да предадат данните си.

The #DMA is here to give back 🇪🇺 users the power to decide over their #data#Meta has forced millions of users across EU into a binary choice : “pay or consent”.



In our preliminary conclusion this is a breach of the DMA.



Today we take an important step to ensure Meta complies. pic.twitter.com/lGXagHuq7J