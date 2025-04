Еминем стана дядо. Дъщерята на носителя на награда „Грами“ Хейли Джейд Скот (29 г.) и съпругът ѝ Евън МакКлинток посрещнаха на бял свят първото си дете – син на име Елиът Маршал МакКлинток. Радостната новина сподели Хейли в Instagram.

Тя публикува първата снимка на бебето, облечено в светлосин суитшърт с качулка. Малкият Елиът позира пред табелка с надпис: „Elliot Marshall McClintock 03.14.25“, разкривайки, че неговото второ име – Маршал – е в чест на дядо му, чието истинско име е Маршал Матърс.

В емоционално видео: Еминем обяви, че ще става дядо (ВИДЕО+СНИМКИ)

"Честити 3 седмици на този свят, малък Е", написа Хейли в описанието на снимката.

Припомняме, че Еминем съобщи на феновете си, че ще става дядо чрез клипа на песента "Temporary". В него има трогателни сцени, които показват как Хейли Джейд, пораства от малко момиченце до вече дипломирана дама. Има кадри и от сватбата ѝ, която се състоя през 2024 г.

Eminem’s daughter Hailie announces that she is now pregnant 🎉❤️ pic.twitter.com/mtZAkcM5J3