Един от редките екземпляри от "Първото фолио" на Уилям Шекспир, откраднат в Англия и намерен десет години по-късно в САЩ, е показан в университета в Дърам, като е представена и невероятната му история, съобщи АФП.

Този пълен сборник от произведения на британския драматург е един от едва 235-те екземпляра в света, които са отпечатани седем години след смъртта му, през 1623 г. Той съдържа пиеси като "Макбет" и "Дванайсета нощ" и се смята за една от най-важните книги в английската литература.

Историята на този конкретен екземпляр, чиято стойност се оценява на 1,2 милиона евро, е достойна за филм, отбелязва АФП. Той се съхранява в библиотеката на университета в Дърам, откъдето е откраднат през 1998 г. Десет години по-късно се появява отново в САЩ - в Шекспировата библиотека "Фолджър" във Вашингтон, където мъж с вид на плейбой отива да провери автентичността му.

Our new, major exhibition launches today in @DUThingsToDo Palace Green Library!

See Durham’s unique edition of William Shakespeare’s First Folio on display for the first time in over a decade and discover Shakespeare Recovered.



Find out more👉 https://t.co/Rt1697bqnm pic.twitter.com/vdFHCOeyAQ