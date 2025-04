Компанията „Бъркшър Хатауей”, чиито изпълнителен директор е Уорън Бъфет, публикува официално изявление, в което по същество твърди, че американският президент Доналд Тръмп е публикувал в социалните мрежи фалшив цитат от Бъфет.

Във видеоклип, публикуван в платформата X, който Тръмп пусна и в собствената си социална мрежа Truth Social, се казва, че Тръмп нарочно срива фондовия пазар, уж за да накара Федералния резерв да намали лихвените проценти. „Ето защо Уорън Бъфет току-що каза, че Тръмп прави най-добрите икономически ходове, които е виждал от над 50 години”, се казва във видеото.

Trump, Tariffs, and the stock market.



Warren Buffet, “Trump is making the best economic moves I’ve seen in 50 years”.



94% of stocks are only owned by 8% of Americans, the rest by the elites.

