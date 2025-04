Академията за изучаване на иврит съобщи на бившия израелски заложник Ярден Бибас, че променя името на вид пеперуда от "Кетмит Йерусалим" на "Кетмит Ариел" в чест на четиригодишния му син Ариел, който беше отвлечен от "Хамас" и убит в Газа.

"Единодушно решихме да променим името на пеперудата "Кетмит Йерусалим" на "Кетмит Ариел" в памет на вашия син, който обичаше пеперудите", се казва в писмо на Академията.

"Ние вярваме, че от всички оранжеви пеперуди в нашата страна, точно тази пеперуда заслужава да носи името Ариел, тъй като е едно от имената на Йерусалим. Нека това бъде известна утеха в скръбта ви и нека паметта му бъде спомен за всички онези, които загинаха при тази голяма трагедия", допълват оттам.

Пеперудата от вида Melitaea ornata е оранжева с характерни черни и бели шарки по крилата. Среща се в Израел, части от Близкия изток, както и в Източна Европа, Кавказ и Централна Азия.

Ариел беше отвлечен заедно с родителите си, Ярден и Шири Бибас, и брат си Кфир от дома им в кибуца Нир Оз при нападението на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. Деветмесечният Кфир беше най-малкият заложник. И четиримата са с израелско и аржентинско гражданство.

