Американският президент Доналд Тръмп представи "златната карта", която ще дава възможност на богати имигранти да остават в САЩ безсрочно.

"За 5 милиона долара това може да бъде ваше", каза Тръмп на борда на президентския самолет Air Force One.

US President Donald Trump's $5 million 'Gold Card' is ready, and the president showed it off on April 3 aboard Air Force One even as markets bled in the face of tariffs imposed by his administration.#usa #trump #donaldtrump #trumptariffs #goldcard #trumpcard #tariffs #usmarkets… pic.twitter.com/LdFM9RjLuy