Дизайнерът Джорджо Армани, който почти петдесет години е сред законодателите в света на модата, днес навършва 90 години. Италианецът продължава да работи със същия плам и страст, както и на младини и без да забавя темпото - представи нова колекция в края на юни на Седмицата на висшата мода в Париж.

Армани не спира да твори половин век, убеден, че работата е противоотрова срещу нещастието. Въпреки напредналата си възраст, маестрото на италианската мода няма никакво намерение да се пенсионира. "Не мисля, че някога ще спра да работя, защото обличането на хората е голямата страст на живота ми. Чувствам, че все още има толкова много неща, които да направя. Вълнувам се, влизайки в ателието всеки ден, както когато започнах преди толкова много години", казва той наскоро пред австралийското издание на сп. "Ескауйър".

Не му убягват обаче и промените, които неизбежно настъпват с течение на времето. "Променили са се телосложението ми, начинът на представяне и усмивката, която понякога е скучна. Трябваше да се науча да играя играта на времето. Няма какво друго да направя", отбелязва Армани пред "Венити феър".

Макар че за пет десетилетия модата преминава през различни промени и предизвикателства, неговите творения винаги са актуални и това се дължи на изчистените линии и класическите цветове. "Рядко губя вдъхновението си. Първото ми и най-голямо вдъхновение идва от света и от наблюдението на хората. Винаги следвам социалните промени, като давам елегантен отговор на реалните потребности. И продължавам да се стремя към това", казва той пред "Ескауйър". "Винаги вървя напред, правейки това, което обичам и което смятам, че трябва да се направи точно в този момент в модата, във взаимоотношенията", казва Армани, наричан в родината си "крал Джорджо".

