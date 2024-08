20-годишният син на Анджелина Джоли и Брад Пит Пакс започва своето възстановяване след сериозната катастрофа с електровелосипед в Лос Анджелис. Дни след инцидента той е бил изведен от интензивното отделение, пише edna.bg.

„Пакс беше изведен от интензивното отделение. Той претърпя лечение на сложна травма и сега започва дългият път на възстановяване и физиотерапия“, разкрива вътрешният източник на PEOPLE, подчертавайки тежестта на нараняванията му.

