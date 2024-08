Президентът Володимир Зеленски съобщи, че Украйна е пленила повече от 100 руски войници в Курска област.

„От началото на деня напредваме в Курска област с един до два километра в различни райони. За този период сме пленили повече от 100 руски военнослужещи. Благодарен съм на всички участници; това ще ускори завръщането на нашите момчета и момичета у дома”, написа той в социалната мрежа Х.

Morning report by Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi on the situation across all major directions, particularly in the Toretsk and Pokrovsk areas, as well as the operation in the Kursk region.



We are not forgetting our eastern front for a second. I have instructed the… pic.twitter.com/5RE6EgLFn8