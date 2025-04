Пожар избухна в хотел в индийския град Колката, отнемайки живота на най-малко 15 души, съобщиха от полицията. Няколко души бяха спасени от стаите и покрива на хотела, заяви пред АФП шефът на полицията в Колката Манодж Верма.

„Броят на загиналите е 15, включително две деца и една жена", каза още тя.

Властите посочиха, че по случая е започнало разследване.

“Хотелът се превърна в газова камера и изглежда, че много хора са се задушили", съобщиха още службите.

Хотел „Ритурадж“, в който по време на пожара са отседнали 88 гости, се намира в натоварен бизнес район в центъра на Колката.

Много от пострадалите са получили изгаряния и се лекуват в болница.

Агенция Press Trust of India, която засне кадри от пламтящата сграда в Колката, съобщи, че „няколко души са били видяни да се опитват да избягат през прозорците и тесните первази на сградата“.

The Telegraph съобщи, че поне един човек е загинал, когато „е скочил от терасата, опитвайки се да избяга“ от пожара.

