Трима китайски астронавти се завърнаха на Земята след шест месеца престой в космическата станция на страната, показаха кадри на държавните медии, докато Пекин напредва към целта си да се превърне в голяма космическа сила, предаде АФП.

🎉 Touchdown! Shenzhou-19 has landed in DongFeng. Ground rescue team on the way. https://t.co/ogGowwk4mv pic.twitter.com/iULRkSfVgA

Корабът, превозващ тримата астронавта- Цай Сюже, Сонг Линдон и Уан Хаозе - кацна в северната част на Вътрешна Монголия, според снимки на държавната телевизия CCTV, с което приключи мисията Shenzhou-19.

Video: China's Shenzhou-19 crewed spaceship separated from the space station combination at 4 a.m. (Beijing Time) on Wednesday, and the astronauts aboard -- Cai Xuzhe, Song Lingdong and Wang Haoze -- started to return to Earth, according to the China Manned Space Agency (CMSA). pic.twitter.com/fNHPnGlfK1