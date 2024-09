Израелската армия показа тунели, открити от войниците в южния град Рафа на Ивицата Газа. Една от шахтите е мястото, на което са били открити телата на шестте заложници, които войниците намериха на 29-ти август. По всичко личи че изходът на тази шахта е бил в детската стая на апартамент.

These are the tunnels under Gaza where the 6 hostages were murdered.



They were held underground for 11 months. Autopsies revealed they were malnourished and physically abused.



There are still over 100 hostages being held in similar tunnels, including babies. pic.twitter.com/vt4wca16JA