Близо 200 ракети са били изстреляни от Иран срещу територията на Израел, съобщи Reuters, цитирайки радиото на израелската армия. Сирените за опасност са прозвучали в цялата страна. В Тел Авив и Йерусалим са се чули мощни експлозии. Час след обявената тревога, предупреждението за опасност беше отменено.

RAW FOOTAGE: Watch as Iranian missiles rain over the Old City in Jerusalem, a holy site for Muslims, Christians and Jews.



This is the target of the Iranian regime: everyone. pic.twitter.com/rIqUZWN3zy