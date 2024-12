Специално писмо, написано от принцеса Кейт, ще бъде подарено на на всеки от гостите на Коледната службата с празнични песни, която ще се проведе в Уестминстърското абатство на 6 декември. В него тя говори за смисъла на любовта, съпричастността и колко много се нуждаем един от друг в най-трудните моменти. В емоционалното послание тя написа, че коледната история е за това колко е важно да даваш и да получаваш съпричастност и да покажем колко много имаме нужда един от други, въпреки различията помежду ни.

Кейт Мидълтън ще бъде домакин на коледната служба в Уестминстърското абатство (ВИДЕО)

„Любовта е светлината, която може да свети ярко дори в най-мрачните ни времена”, сподели още принцесата. И допълни, че „Коледа ни насърчава да се обърнем към любовта, а не към страха”.

Катрин възхвали и онези, които се грижат за хората в нужда. Тя посочи, че това, което може да помогне на страдащ, са нежните думи, някой, който да го изслуша, ръка, която да го прегърне или просто да помълчи с него.

