Супермоделът Дейл Хадън, която красеше кориците на списанията и се появяваше в телевизионни предавания и филми през 70-те и 80-те години, е загинала при изтичане на въглероден окис в Соулбъри, Пенсилвания.

Полицията съобщи, че разследването показва, че дефектен димоотвод и изпускателна тръба вероятно са причинили изтичане на въглероден окис.

Според местното полицейско управление 76-годишната бивша актриса „е открита мъртва в спалня в апартамент на втория етаж в жилищна резиденция“. Освен това на същото място е намерен и 76-годишен мъж, идентифициран като Уолтър Джей Блукас. Той е бил припаднал. В изявлението се казва, че той „е хоспитализиран в критично състояние“.

