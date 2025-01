39-ият президент на САЩ и носител на Нобелова награда за мир Джими Картър почина на 100-годишна възраст на 29 декември 2024 г. Той беше погребан на 9 януари. Би Би Си разказва какъв беше Картър като държавник.

СНИМКИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ПОГРЕБЕНИЕ ВИЖТЕ ТУК

Джеймс Ърл Картър влезе в историята като първия високопоставен държавник, който поиска да бъде наричан с познатото си съкратено име Джими. „Аз съм обикновен фермер, свикнал съм повече с това“, обясни той пред журналисти. Модата се наложи, поне в англосаксонския свят - Тони (а не Антъни) Блеър, Бил (а не Уилям) Клинтън.

„Човек от провинцията“

Средностатистическият американски избирател не харесва нищо, свързано с колективното „Вашингтон“. След скандала „Уотъргейт“ тези чувства само се засилиха. Картър използва пълноценно образа на идеалистичния провинциалист, който не познава и не иска да познава столичните нрави и реалната политика. Основният лозунг на кампанията му беше: „Никога няма да ви излъжа!“.

Всъщност той не беше толкова прост - имаше две престижни дипломи - от Технологичния институт в Джорджия и Военноморската академия в Анаполис. Служеше на първите подводници с ядрен двигател в началото на 50-те години на миналия век и се зае със земеделие, защото наследи семейния бизнес. Това, което политическите технолози на Картър наричаха „ферма“, всъщност беше голямо индустриално предприятие за производство на фъстъци.

Съединените щати се прощават с Джими Картър (ВИДЕО+СНИМКИ)

Снимка: gettyimages

Картър е избиран в Сената на Джорджия два пъти - през 1962 и 1964 г., а през 1970 г. става губернатор на този южен щат. По време на Гражданската война Джорджия е част от робовладелската Конфедерация. 39-ият президент на САЩ си създава имидж на представител на „новия Юг“, който решително скъсва с миналото. Той кани либералния северняк Уолтър Мондейл за свой кандидат за вицепрезидент и си осигурява подкрепата на видни фигури от движението за правата на чернокожите в САЩ.

Поредица от лош късмет

След като печели изборите, Картър дава амнистия на отклонилите се от военна служба във Виетнам, въвежда в администрацията си жени и хора от малцинствата, пътува в провинцията повече от всеки свой предшественик и редовно отговаря на въпросите на американците в радиопредаването „Питайте президента Картър“.

Основното му външнополитическо постижение е сключването с негово посредничество на Кемп Дейвидското споразумение между Израел и Египет в края на 70-те години на ХХ век, което до голяма степен определя геополитическата архитектура на Близкия изток. Като цяло обаче управлението на Картър остава в историята като провал. Трудно е да се посочи друг американски президент, който да е бил толкова преследван от злощастна съдба.

През втората половина на 70-те години цените на петрола достигнаха исторически връх. В резултат на това обещанията му от предизборната кампания за намаляване на безработицата до 4,5% и на инфлацията до 4 на сто годишно остават неизпълнени. Нещо повече - ситуацията се влошава драматично.

Почина 39-ият президент на САЩ Джими Картър

Снимка: gettyimages

По време на президентската кампания през 1980 г. републиканският кандидат Роналд Рейгън нарича състоянието на американската икономика депресия. Картър влезе в задочен спор със своя съперник относно терминологията, като твърдеше, че страната не е в депресия, а само в рецесия. Рейгън отговори с убийствена шега: „Рецесия е, когато съседът ви загуби работата си. Депресия е, когато вие загубите работата си, а възстановяване е, когато Джими Картър загуби работата си!“

Нечувано унижение

Вторият непоправим удар върху престижа на президента в навечерието на изборите беше епичната ситуация с американските заложници в Иран след ислямската революция. На 4 ноември 1979 г. - седем месеца след обявяването на Иран за ислямска република, група лица, наричащи себе си „ученици от курса на имама“, щурмуват посолството на САЩ в Техеран. Те взимат за заложници 66 служители на посолството (предимно дипломати) и настояват бившият шах Реза Пахлави, който се лекува от рак в клиника в Ню Йорк, да бъде екстрадиран и предаден на новите власти в страната. 14 души - жени, афроамериканци и един тежко болен служител, бяха освободени, а 52 заложници останаха в плен 444 дни. Брадати младежи с автомати „Калашников“ позираха пред телевизионните камери и се подиграваха на безсилието на Америка. Такова унижение САЩ не бяха преживявали от Пърл Харбър насам. През 1941 г. обаче американците незабавно отвърнаха на удара, а администрацията на Картър демонстрира объркване и безпомощност.

Световни лидери изразиха съболезнования след смъртта на Джими Картър

Операцията за спасяване на заложници под кодовото име „Орлов нокът“ на 24 април 1980 г. се провали още преди да е започнала. Един от хеликоптерите, с които командосите трябваше да кацнат на сградата на посолството, се сблъска със самолет за зареждане с гориво на импровизирано летище в иранската пустиня. Загиват осем военнослужещи. Заложниците са освободени едва на 20 януари 1981 г., след подписването на Алжирското споразумение. По ирония на съдбата това се случва в деня на встъпването в длъжност на Роналд Рейгън.

Целувката на Брежнев

Отношенията на Картър с Москва също не се развиват добре, въпреки че по време на кампанията си и в началото на президентския си мандат той декларира своята привързаност към разведряването и контрола над въоръженията.

Картър провъзгласява защитата на човешките права по света за основна цел на американската външна политика, което разбираемо не се харесва на съветското ръководство. Почти едновременно с влизането на Картър в Белия дом здравето на Леонид Брежнев рязко се влошава и международните въпроси попадат в ръцете на консервативната тройка Андропов-Устинов-Громико.

СССР и Куба се намесват с военна сила в Ангола, Мозамбик и Етиопия, а през юли 1979 г. сандинистите, съюзени с Москва и Хавана, завземат властта в Никарагуа.

Soviet leader Brezhnev plants a kiss on the cheek of President Jimmy Carter, 1979 pic.twitter.com/l1HBrnW2DB