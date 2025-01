Папа Франциск кръсти 21 бебета в Сикстинската капела под тавана ѝ с фрески на Микеланджело, съгласно ежегодна традиция, която бележи края на периода на коледните празници във Ватикана, предаде "Асошиейтед прес". Светият отец приветства Божия дар на вярата за децата, подчертавайки, че те са главните участници в церемонията.

„Важно е, че тези деца се чувстват добре“, каза папата и добави: “Ако са гладни, нахранете ги, за да не плачат. Ако им е топло, ги преоблечете. Нека се почувстват комфортно, защото днес те са главните и ние трябва ги въведем в тайнството с нашите молитви“.

📹 HIGHLIGHTS | Pope Francis celebrated Mass and baptized 21 babies in the Sistine Chapel on the Feast of the Baptism of the Lord. pic.twitter.com/rU4pjo8gQH