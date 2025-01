Британското кралско семейство се увеличи с още един член. Принцеса Беатрис, внучка на кралица Елизабет II, и Едуардо Мапели Моци посрещнаха своята дъщеря. Малката принцеса Атина Елизабет Роуз Мапели Моци се роди на 22 януари в 12:57 ч. Новината беше съобщена от официалните страници на британския двор в социалните мрежи. Бебето тежи около 2 килограма.

🍼🎉 Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are delighted to announce the safe arrival of their daughter, Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, born on Wednesday, 22nd January, at 12:57pm. The baby was born weighing 4 pounds and 5 ounces. The King and… pic.twitter.com/uPYk4bXBRG

"Кралят и кралицата, както и останалите членове на кралското семейство, са информирани и са изключително щастливи от новината", се казва още в изявлението. „Нейно кралско височество и дъщеря ѝ са здрави и се чувстват добре, а семейството се радва да прекара време заедно с по-големите брат и сестра на Атина - Улфи и Сиена”, пише още в съобщението.

🎉🍼 Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are very pleased to announce that they are expecting their second child together early in the new year; a sibling for Wolfie and Sienna.



👑 His Majesty The King has been informed and both families are… pic.twitter.com/wa5XddwMsJ