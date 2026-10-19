Най-малко четирима души загинаха след проливни дъждове, предизвикали наводнения в Източна Испания. Жертвите са намерили смъртта си в съседните райони Сагунто и Каталуния.

Спасители и хеликоптери евакуираха блокирани жители, а властите призоваха хората в региона на Валенсия да останат по домовете си.

Видеоклипове, публикувани от регионалната метеорологична агенция, показват улици, превърнати в реки, отнасящи превозни средства в няколко града в провинциите Валенсия и Аликанте.

„Пътуването по пътищата е невъзможно, трябва да си останете вкъщи“, заяви днес сутринта началникът на отдела за извънредни ситуации в региона на Валенсия Хуан Карлос Валдерама.

Снимка: БГНЕС/EPA/Javier Belver

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Спешните служби и войници от испанското военно звено за реагиране при извънредни ситуации започнаха работа рано днес, за да евакуират хора, чиито домове са били наводнени, включително такива, намерили убежище на покривите на сгради.

​Снимка: БГНЕС/EPA/Javier Belver

„Спасителните операции продължават в труднодостъпни райони. Хората са призовани да избягват всякакви пътувания“, заяви премиерът Педро Санчес в X, описвайки ситуацията в региона на Валенсия като „много трудна“.

Situación muy complicada en la Comunitat Valenciana, especialmente en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante, ante las intensas lluvias de las últimas horas. La @UMEgob está ya desplegada para colaborar con los servicios de emergencia. Y se está trabajando en el rescate de personas en zonas de difícil acceso. Se pide a la población que evite cualquier desplazamiento y permanezca en plantas altas. Sigamos las informaciones de los canales oficiales en emergencia. Mucha precaución. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 19, 2026

Учените казват, че предизвиканото от човека изменение на климата засилва средиземноморските бури, които обикновено удрят Източна Испания през есента. Тогава морето абсорбира топлината през лятото, което води до увеличено изпарение и по-обилни валежи.

Снимка: БГНЕС/EPA/Javier Belver

Националната метеорологична агенция AEMET обяви, че миналият месец е бил най-горещият септември в континентална Испания, след като страната регистрира най-топлото време в периода юни - август.

Редактор: Цвета Лазаркова