Бюджетният дефицит на България за 2025 г. е достигнал 4% от брутния вътрешен продукт, показват официалните данни на Евростат, публикувани на 21 октомври. Резултатът е с 0,5 процентни пункта над предварителните оценки от април 2026 г. и надхвърля референтната стойност от 3% от БВП, заложена в европейските фискални правила.

Той потвърждава сериозните фискални дисбаланси и неосчетоводени разходи в баланса на Агенция „Пътна инфраструктура“, които настоящото правителство е наследило при встъпването си в длъжност през май 2026 година.

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„Процедурата при прекомерен дефицит срещу България е следствие от състоянието на публичните финанси и поставя сериозни въпроси за управлението им през предходните управленски периоди“, се казва още в становището на ведомството.

Дефицитът за 2025 г. надхвърля референтната европейска стойност от 3% от БВП и поставя въпроса доколко реалистично са били оценени бюджетните перспективи и рисковете пред устойчивостта на публичните финанси.

Според Министерството на финансите още през 2025 г. са били налице признаци за нарастващ натиск върху публичните разходи, свързан с възнагражденията в публичния сектор, социалните плащания и публичните инвестиции, като не са били предприети адекватни действия и мерки за компенсиране на този натиск и връщане на публичните финанси в рамките на изискванията на фискалните правила.

„Необходимо е да бъде анализирано доколко прогнозите са отразявали реалните рискове, дали разходите са били съобразени с устойчивите приходи и дали мерките за ограничаване на дефицита са били предприети навреме“, заявяват от МФ.

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През 2025 г. България е изтеглила и нов държавен дълг в размер на рекордните 9,6 млрд. евро, се посочва в правителствената информация.

По-високият от очакваното дефицит ограничава възможностите за гъвкаво управление на държавните разходи през следващите години. Разминаването между предварителните оценки и действителното състояние на публичните финанси може да затрудни бюджетното планиране и да наложи допълнителни мерки за стабилизиране на финансите.

Според правителството на „Прогресивна България“ преодоляването на натрупаните дисбаланси изисква реалистично бюджетно планиране, по-строг контрол върху разходите, прозрачност и финансова дисциплина. Кабинетът заявява готовност да предприеме необходимите реформи, включително непопулярни мерки, за да ограничи дефицита и да възстанови устойчивостта на публичните финанси.

Основното предизвикателство пред управлението е да намери баланс между необходимостта от овладяване на бюджетния дефицит и осигуряването на средства за публични услуги, социални плащания и инвестиции.

Редактор: Георги Иванов