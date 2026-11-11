Без парно и топла вода – така започва денят за учениците в столичното 119 СУ „Михаил Арнаудов”. За проблема алармира директорът Диан Стаматов. Училището попада в кв. „Изгрев” – един от засегнатите райони на ремонтите на „Топлофикация”. Въпреки аварията занятията продължават с променен график. Ръководството на училището призовава децата да бъдат облечени подходящо за условията.

Стаматов посочи, че училището е без парно и топла вода от 5 ноември. В стаите температурата е 13 градуса при разрешени 18.

Директорът заяви, че ръководството настоява за онлайн обучение. Той посочи, че към момента малко деца отсъстват, но самото обучение се провежда проформа.

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