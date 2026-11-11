Снимка: iStock, илюстративна
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Как училището да подготви децата да бъдат активни граждани
Без парно и топла вода – така започва денят за учениците в столичното 119 СУ „Михаил Арнаудов”. За проблема алармира директорът Диан Стаматов. Училището попада в кв. „Изгрев” – един от засегнатите райони на ремонтите на „Топлофикация”. Въпреки аварията занятията продължават с променен график. Ръководството на училището призовава децата да бъдат облечени подходящо за условията.
Стаматов посочи, че училището е без парно и топла вода от 5 ноември. В стаите температурата е 13 градуса при разрешени 18.
Директорът заяви, че ръководството настоява за онлайн обучение. Той посочи, че към момента малко деца отсъстват, но самото обучение се провежда проформа.
Повече гледайте във видеото.
Редактор: Цветина Петрова