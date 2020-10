Здравейте,

Искам да подам сигнал срещу расизъм в центъра на град Монтана. От съображения за сигурност не желая моето име и контакти да бъдат оповестявани по никакъв начин. Става въпрос за центъра на град Монтана, непосредствено срещу две от гимназиите в града. Сградата е младежки фен-клуб на ЦСКА. Както можете да видите, с малки букви е поставен надпис "Say YES to racism", като се вижда и форма, която изключително много наподобява стилизирана свастика. Отново държа да отбележа, че не желая моите данни да се публикуват никъде. Ако това не е възможно, не искам да се разглежда изпратеното съобщение. Изпратил съм верни данни с актуален телефон и имейл, можете да се свържете с мен за допълнителни въпроси.