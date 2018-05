Протестиращи блокираха централните улици в арменската столица Ереван, предава "РИА Новости", цитирана от Агенция "Фокус".

От кадри, разпространени в интернет пространството, става ясно, че преобладаващата част демонстранти са студенти. Заради блокирането на движението на пътя към летището пасажерите се придвижват пеша, съобщават медиите.

Typical street corner in Yerevan today. Most of city centre blocked, airport closed, no quorum in Armenia's parliament since MPs can't get to work pic.twitter.com/j4TzI995Av