Земетресението с магнитуд 7,0, което разтърси Аляска, нанесе сериозни щети на пътища и друга инфраструктура, предадоха ДПА и Асошиейтед прес, цитирани от БТА. Епицентърът на труса е бил на 13 км северозападно от най-големия град на щата, Анкъридж, и на дълбочина около 43 км, съобщи Геофизическият институт на САЩ.

Земетресение от 7 по Рихтер в Аляска (ВИДЕО+СНИМКИ)

На пресконференция във Вашингтон сенаторът Дан Съливан заяви, че за момента няма данни за загинали или сериозно пострадали, но са нанесени тежки щети на инфраструктурата в Анкъридж, който е с население около 300 000 души.

The quakes lasted only a short time, but photos show the damage to Anchorage, Alaska, will take years to repair. https://t.co/onnGamQZHT