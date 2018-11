Земетресение от 7 по Рихтер беше регистрирано в Аляска. Това сочат данните на Геологическият институт на САЩ и Европейския сеизмологичен център.

Епицентърът на труса е бил на дълбочина 31 км, на 13 километра северно от град Анкъридж, който е с население от около 300 000 души и е най-големият град в щата.

Земетресението е станало около 09:30 часа сутринта местно време. Минути по-късно е имало още един трус от 5,8 по Рихтер, с епицентър на 5 км от град Анкъридж. След това са регистрирани десетки вторични слаби трусове.



По-рано много хора в Аляска, включително на остров Кодиак, се евакуираха по-далеч от брега като превантивна мярка.

Няма данни за загинали и сериозно пострадали хора.

Here's the 7.0 earthquake that hit Alaska today. Scary stuff.

На снимки в социални мрежи се виждат деформирани на места пътища и паднали керемиди.

Here are the most shocking videos and images from the Anchorage, Alaska #earthquake just now. #Tsunami warnings are also now in place.

This is the only highway from Anchorage to Wasilla/Palmer and the rest of north and eas Alaska after this morning's earthquake

Евакуирана е контролната кула на Международно летище "Тед Стивънс Анкоридж".

"The bed started shaking and everything was shaking so dramatically," says Blair Braverman describing the earthquake that struck Anchorage, Alaska.





Много училища в Анкъридж бяха затворени. Властите оглеждат сградите за щети. На снимки в социални мрежи се виждат деформирани на места пътища и паднали керемиди.

Nest cam shot of the 7.7 #earthquake in #Anchorage, taken from my fathers home on hillside. Notice the car moving and transformers blowing up in the background.

Репортер на АП е видял пукнатини в двуетажна сграда.